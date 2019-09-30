Властям предложили повысить штрафы за теневой бизнес в сотню раз

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил властям об инициативе повысить размер штрафов за ведение теневого бизнеса.

Соответствующее письмо Кутепов уже направил глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максиму Орешкину, сообщает ТАСС.

Ссылаясь на представителей российских регионов, специалист предлагает установить размер штрафов на отметке от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Сегодня, напомним, нарушения подобного толка предполагают санкции в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

Столь незначительный штраф якобы приводит к тому, что незаконными предпринимателям легче оплатить его, чем официально регистрировать свою деятельность, значится в письме Андрея Кутепова.