Путин разрешил части россиян не платить НДФЛ

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы об освобождении от уплаты НДФЛ целого ряда граждан.

Соответствующие документы размещены на портале правовой информации, сообщают "РИА Новости".

От уплаты НДФЛ после согласно подписанным главой государства законам освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Примечательно, что размер освобождаемой от обложения НДФЛ матпомощи ограничен четырьмя тысячами рублей в год.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.