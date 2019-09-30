Средний срок, на который граждане Российской Федерации оформляют кредит, составляет 17 лет.
Об этом сообщают "РИА Новости".
В прошлом году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет.
Увеличилась и средняя сумма ипотечных кредитов. В августе текущего года она составила 2,5 миллиона рублей — на 10% больше, чем в августе года минувшего.
Выросла и средняя сумма ежемесячного платежа по получаемым ипотечным кредитам. В этом году он составляет 28 тысяч рублей — на 12% больше, чем в прошлом году.
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.