В среднем россияне платят за ипотеку 28 тысяч рублей в месяц

Средний срок, на который граждане Российской Федерации оформляют кредит, составляет 17 лет.

Об этом сообщают "РИА Новости".

В прошлом году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет.

Увеличилась и средняя сумма ипотечных кредитов. В августе текущего года она составила 2,5 миллиона рублей — на 10% больше, чем в августе года минувшего.

Выросла и средняя сумма ежемесячного платежа по получаемым ипотечным кредитам. В этом году он составляет 28 тысяч рублей — на 12% больше, чем в прошлом году.