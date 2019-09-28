Киргизия предложила России изменить лимит на денежные переводы

Киргизия попросила увеличить лимит на частные денежные переводы из России. Об этом заявил посол страны в Москве Аликбек Джекшенкулов.

"Есть проблемы федерального уровня, есть регионального уровня. Проблемы федерального уровня, безусловно, требуют времени. Мы еще раз поставили вопрос о переводах - об ограничениях переводов", - сказал дипломат во время своего выступления на форуме киргизской диаспоры в Москве.

Киргизия считает существующие ограничения слишком жесткими, особенно с учетом членства страны в ЕАЭС и Таможенном союзе. По данным посольства, объем переводов из России в Киргизию в 2019 году снизился из-за введения лимитов на эти операции.

"За семь месяцев этого года из России в Киргизию переведено 1 миллиард 324 миллиона долларов. В прошлые года за это же время почти 2 миллиарда долларов было. Это снижение, по мнению экспертов, произошло из-за лимитов", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, в апреле платежные системы России ограничили сумму денежных переводов в Китай, Киргизию и Вьетнам. Данная мера была связана с борьбой с отмыванием средств и незаконными финансовыми операциями.