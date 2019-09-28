Россияне оформляют ипотеку в среднем на 17 лет

Средний срок оформления ипотечного кредита в России составляет 17 лет. По сравнению с минувшем годом нынешний показатель увеличился на три года. Об этом свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средний срок ипотеки в стране вырос, поскольку банки и застройщики все чаще проводят совместные программы, в которых стараются убедить клиента купить более дорогостоящий объект недвижимости, уверены эксперты. Чтобы его купить, нужна большая сумма кредита, получить которую заемщик может только при увеличении время выплаты кредита.

В 2019 году средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости выросла по сравнению с 2018 годом на 10%. По итогам августа она составила 2,5 миллиона рублей. На размер кредита влияет и снижение ключевой ставки, вслед за которой банки снижают процентные ставки, заключают специалисты.

Ранее ассоциация банкиров "Россия" попросила у ЦБ разрешения запрашивать в бюро кредитных историй показатель кредитоспособности заемщиков без их согласия. Дополнительная информация позволит банкам точнее оценить кредитоспособность человека и предлагать кредит на более выгодных условиях.

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