В России пересмотрят правила работы ресторанов и кафе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.

Как уточняет агентство РИА"Новости", до 15 октября главы профильных министерств совместно в представителями бизнес-сообщества должны представить в правительство свои предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов и срокам годности.

Ранее Роспотребнадзор и рестораторы попытались создать свои варианты регулирования деятельности предприятий общественного питания, однако договориться так и не получилось. Затем свой вариант предложило Минэкономразвития: в основу документа легли требования, взятые из общего для стран ЕАЭС технического регламента, которые должны заменить действующие устаревшие СанПиНы.

Еще зимой Дмитрий Медведев назвал общественное питание примером отрасли с избыточными требованиями. Премьер предлагал упростить жизнь бизнесу в рамках механизма "регуляторной гильотины" к 1 февраля 2020 года.

Цель "регуляторной гильотины" - создать прозрачные правила игры, которые обеспечат защиту потребителя, не задушив бизнес. Комфортные условия для бизнеса не противоречат обеспечению безопасности потребителей, подчеркнул тогда премьер.

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