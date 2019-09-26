Минфин предложил увеличить субсидии федеральным телеканалам

Министерство финансов России предложило выделить в будущем году из бюджета страны "Первому каналу" 6,5 млрд рублей и 24,2 млрд рублей ВГТРК на производство и закупку контента. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В 2020 году "Первый канал" может получить компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением эфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до зрителей. Размер этой субсидии составляет 6,5 млрд руб.

На финансирование деятельности всей ВГТРК ведомство предлагает выделить 24,2 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2019 году. Общественное телевидение России может получить из бюджета в следующем году 3,1 млрд рублей.