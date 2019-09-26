Российские банки захотели брать деньги за хранение валюты на счетах

Государственная дума рассмотрит законопроект о введении отрицательных ставок по вкладам. Документ предполагает, что банки начнут брать с клиентов деньги за хранение валюты на счетах. Об этом заявил председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Речь идет о депозитах во всех иностранных валютах. Накануне Банк России обсудил эту идею с коммерческими банками. Министерство финансов также одобрило законопроект. При этом в самих финансовых организациях к подобным планам относятся критически.

Представители банков отмечают, что без устойчивой законодательной базы сложно говорить об отрицательных ставках. Из-за запрета на минусовые ставки по счетам в евро доходность по ним в этом году достигла исторического минимума - 0,01%.

Как уточняют "Известия", планы разрешить банкам брать доплату с граждан за хранение их средств следуют общепринятому западному тренду. Подобные меры в Европе вводились как временные, но уже действуют несколько лет. Отрицательные процентные ставки вводятся из-за замедления экономического роста европейских стран, подчеркивается в материале.