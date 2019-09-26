В России предлагают повысить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в целом по стране в 2020 году составит 9311 рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В настоящее время величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8846 рублей.

"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2020 год в размере 9 311 рубля", - отмечается в документе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что в будущем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы выше прогнозного значения инфляции, а их средний размер составит 16,4 тыс. руб.

Согласно данным Росстата, за первые полгода 2019 года в число лидеров регионов с самыми высокими пенсиями вошли Чукотский автономный округ (24318 руб.), Магаданская область (21553 руб.) и Камчатский край (21243 руб.).