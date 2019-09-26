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Опубликован проект федерального бюджета России на три года

Экономика print

Министерство финансов подготовило проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Основные характеристики федерального бюджета на 2020 год были определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 112 863 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 3%, уточняется в проекте. В бюджете предусмотрен профицит на следующий год в объеме 0,8% ВВП. 

Доходы государства в следующем году составят 20,379 триллиона рублей. В Фонд национального благосостояния будут направлены 2,333 триллиона рублей, полученных от нефтегазовых доходов. Расходы запланированы в размере 19,503 триллиона рублей.

На 2021 и 2022 годы объем ВВП прогнозируется на уровне 120,364 триллиона рублей и 128,508 триллиона рублей, инфляция составит не более 4 процентов ежегодно.

Темы минфин профицит инфляция правительство проект федерального бюджета
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