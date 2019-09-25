Минфин поддержал идею о введении отрицательных ставок по вкладам

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что ведомство поддерживает идею о введении отрицательных ставок по валютных вкладам. Чиновник подчеркнул, что пока никаких конкретных решений по этому вопросу не принято, поскольку он рассматривался на уровне идеи.

"Я всячески поддерживаю политику Банка России в рамках дедоларизации. Поэтому выступаю за то, чтобы в нашей банковской системе было как можно меньше валютных активов и пассивов", - пояснил Моисеев.