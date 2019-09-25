Средний недельный чек россиянина достиг 558 рублей

Данные холдинга "Ромир" свидетельствуют о том, что средний чек жителя России увеличился на 3,7% за последнюю неделю. Эксперты утверждают, что прошлая неделя сохранила положительную динамику увеличения среднего чека. Сейчас он составляет 558 рублей.

В холдинге отмечают, что это один из самых высоких показателей не только за последний месяц, но и за последний год. Также эксперты уже третью неделю подряд наблюдают недельную дефляцию.