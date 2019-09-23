Россияне стали чаще уезжать на Запад, чтобы подзаработать

Россия перестает притягивать трудовых мигрантов. Более того, жители страны сами начинают искать более лучшие условия труда за рубежом. Это показывает динамика объемов денежных переводов физических лиц из России и в Россию, пишет "Независимая газета".

Согласно данным Центробанка, за первое полугодие 2019 года из России выслали почти 3,5 миллиарда долларов. Основная масса средств (2,711 миллиарда долларов) отправилась в страны СНГ, остальное - в страны дальнего зарубежья.

На 21% вырос объем переводов в Россию и достиг 1,579 миллиарда долларов. Причем объем переводов в РФ из стран дальнего зарубежья за первое полугодие 2019 года увеличился на 87%. Наибольший объем переводов пришелся на Великобританию (425 миллионов долларов). Второе и третье место заняли Латвия и США (146 миллионов и 76 миллионов долларов соответственно).