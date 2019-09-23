Россия перестает притягивать трудовых мигрантов. Более того, жители страны сами начинают искать более лучшие условия труда за рубежом. Это показывает динамика объемов денежных переводов физических лиц из России и в Россию, пишет "Независимая газета".
Согласно данным Центробанка, за первое полугодие 2019 года из России выслали почти 3,5 миллиарда долларов. Основная масса средств (2,711 миллиарда долларов) отправилась в страны СНГ, остальное - в страны дальнего зарубежья.
На 21% вырос объем переводов в Россию и достиг 1,579 миллиарда долларов. Причем объем переводов в РФ из стран дальнего зарубежья за первое полугодие 2019 года увеличился на 87%. Наибольший объем переводов пришелся на Великобританию (425 миллионов долларов). Второе и третье место заняли Латвия и США (146 миллионов и 76 миллионов долларов соответственно).
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