Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Министерство экономического развития предложило оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство.

Подобные изменения не затронут должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам, а также тех, кто должен возмещать вред от преступления, уточняет агентство "Интерфакс".

"Чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов", - отмечают в ведомстве.

Авторы документа подчеркивают, что обращение взыскания на пенсии нарушает конституционные гарантии граждан на получение социальных выплат. Поправки призваны позволить должнику добиваться через суд увеличения суммы, которую нельзя взыскать, если ему необходимы дополнительные расходы.

Кроме того законопроект обязывает судебных приставов возвращать исполнительные листы без возбуждения производства, если доходы должника не превышают прожиточный минимум и у него нет имущества, на которое можно наложить взыскание.

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