Состояние экономики России будут оценивать с помощью "индекса самогона"

Сотрудники Института социально-экономических исследований Финансового университета решили оценивать экономическое положение в России с помощью Индекса производства самогона - статистики потребления и производства самодельного алкоголя.

По словам директора Института Алексея Зубеца, по мере нарастания экономических трудностей, граждане стараются переходить с легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или спиртное, продающееся на "черном рынке".

"Рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию", - сказал он в интервью "Российской газете".

Эксперт подчеркнул, что производство самодельного алкоголя в России сокращается, как и объем торговли им. Это свидетельствует о росте доходов граждан. При этом, согласно проведенному специалистами опросу, чаще всего производством самогона занимаются жители Саранска, Ульяновска, Липецка, Астрахани и Новороссийска.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Сбербанка под названием "Потребительский индекс Иванова".

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