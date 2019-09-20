"Миллиард долларов - не предел": Андрей Назаров о Молдове на МРЭФ

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров дал интервью на полях Молдавско-российского экономического форума. Напомним, что в МРЭФ участвуют около 1500 представителей 13 стран - это экономисты, бизнесмены, эксперты и политики.

- Скажите, пожалуйста, это уже второй Молдо-российский экономический форум. Можно ли ожидать, на ваш взгляд, что это событие уже стало традицией?

С первой нашей встречи с Президентом Молдовы Игорем Николаевичем Додоном прошло... Да, за немного более чуть двух лет, как мы провели первую встречу в Москве с Игорем Николаевичем Додоном, который обозначил свой интерес со стороны Молдовы к инвестициям, к сотрудничеству, к увеличению товарооборота.

Мы составили план действий, рад направлений и инструментов, которые могут способствовать улучшению взаимоотношений и увеличению товарооборота. Один из таких инструментов - это Молдо-российский экономический форум.

Перед тем, как провести первый, были некоторые сомнения - насколько российские бизнесмены проявят интерес и поедут участвовать, и будут искать и договариваться с молдавской стороной, так же Республика Молдова, как бизнес-сообщество здесь воспримет это мероприятие, насколько интерес к России высок. Уже первый год показал, что наши опасения были напрасны, что это очень правильная площадка двухсторонняя - но не закрытая для других третьих сторон.

Второй форум показывает очень высокую динамику роста, для тысячи человек будет 13 деловых мероприятий. Поэтому сегодня уже нет сомнений, что этот форум будет ежегодно проходить и будет успешным. Если мы после первого думали, что проводиться форум будет "год в Москве, год - в Кишиневе", то потом было единодушное решение, что всем интересно приезжать именно в Молдову. Почему? Потому что здесь уникальный климат, уникальные люди, все соскучились по общению, сотрудничеству.

Господин Назаров, вообще за прошедший год изменились ли отношения, на ваш взгляд, Молдовы и России, экономические, политические? Насколько они изменились?

Конечно, все наши инвестсоглашения, все наши договоренности и на форуме, и с Игорем Николаевичем Додоном делались с некой оговоркой "как будут развиваться события в первую очередь политические" - здесь, в Молдове. Сегодня надо признать, что приехало большее количество участников с российской стороны и тем более заключаются смелые договоренности и соглашения, которые сегодня будут подписаны. Это результат более стабильного, более комфортного политического климата в Молдове - когда сегодня уже практически нет оговорок, что правительство Молдовы может действовать по-другому, не поддерживать те или иные начинания, может блокировать молдо-российское направление. Сегодня это изменилось. И это, естественно, сразу будет сказываться на положительном притоке российских инвестиций, на положительном отношении российских партнеров к молдавской стороне.

В прошлом году на первом форуме было озвучено, что в Молдову может поступать до миллиарда долларов российских инвестиций в год. Вы сейчас с этим согласны?

Да, этот потенциал, безусловно, существует. И миллиард - это та цифра, которую спокойно российский бизнес может осваивать в виде инвестиций. Мне кажется, эта цифра нисколько не завышена, еще здесь может быть потенциал для наращивания. Понятно, что одного года недостаточно, потому что, во-первых, политическая стабильность наступила не год назад, достаточно недавно, и только теперь уже все намерения, меморандумы будут претворяться в контракты и в конкретные соглашения.

Поэтому сейчас российская сторона уже более глубоко оценивает Молдову как территорию, через которую надо работать с Европой, территорию, которая очень конкурентоспособна для создания здесь производств. Территорию, на которой можно находить себе партнеров.

В частности, представители «Абрау-Дюрсо» хотят сегодня с одной компанией по производству вина подписать соглашение и создать здесь совместное производство. Это сейчас уже происходит в эти минуты, что очень показательно. И ряд других примеров. Сегодня будут очень интересные соглашения по троллейбусному направлению.

Можно ли говорить, что у нас недавно произошли важные политические события, смена власти, наступила в некотором роде политическая стабильность, отношения с Россией изменились, насколько изменились экономические перспективы? То есть помимо традиционных областей виноделия, вы сказали про троллейбусы весьма интересную идею, мне кажется, весьма перспективную. А что еще? Может быть, какие-то еще не озвученные до сих пор есть интересные моменты возможного экономического сотрудничества наших стран?

На каких точках опоры базируется сотрудничество между Россией и Молдовой? Первое - это когда российские регионы начинают реально интересоваться расширением своих рынков сбыта, партнерством и тогда выходят за пределы России, находят такие направления. А в Молдове здесь самые перспективные направления.

Второе, конечно, это инициатива руководства Молдовы, в первую очередь Игоря Николаевича Додона, который сам расширяет возможности Молдовы, приезжая на те или иные территории. Это и Омская область или в этом году был визит в Башкортостан, который был очень результативным. И сегодня башкортостанская делегация приехала в большом составе.

И есть ряд направлений. Как мы уже сказали, троллейбусное направление. Но не только. Потому что приехал ряд ректоров вузов для реализации такой идеи как обмен студентами, как обмен компетенциями вузов. И сегодня будут подписаны соглашения между несколькими вузами как с молдавской стороны, так и с башкортостанской стороны.

Сегодня готовится для подписания создание Ассоциации регионов России для сотрудничества с Республикой Молдовой. То есть все регионы, которые будут проявлять интерес, будут от пилотного региона Башкорстана получать некие стандарты, как это можно сделать быстрее, качественнее и безопаснее. Так же с Молдовы кто будет заходить, интересоваться регионами России, сразу будут получать некую опытную схему, как это быстро делать и без каких-то дополнительных рисков.