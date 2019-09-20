Открылся второй Молдо-российский экономический форум

В Кишиневе, в винно-туристическом комплексе «Крикова», 19 сентября начал свою работу второй Молдо-российский экономический форум. На него приехало более полутора тысяч участников из 13 стран. Открывали мероприятие вступительной речью президент республики Молдова Игорь Донон и исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Молдавский президент в своей речи отметил, что «познакомился с Андреем Назаровым 17 марта 2017 года, но за это время совместными усилиями им удалось провести более десяти мероприятий, результатом которых стали крупные проекты. Многие из них уже начали реализовываться, такие как обмен студентами, трансфер технологий, проекты в сфере туризма и агропромышленного комплекса».

В свою очередь Андрей Назаров заявил: «Россия и Молдова творят историю, создавая новые инструменты сотрудничества между странами. Именно Российская Федерация всегда была для Молдовы другом, стратегическим партнером». При этом, политик обозначил ряд факторов, которые позволяют отношениям двух стран развиваться. По мнению Назарова, это «молдавский народ - очень хлебосольный, открытый, дружелюбный. Второе - это, конечно, «Крикова». Ну и третье, не по значению, а по своей сути - достоянием Молдовы и, в первую очередь, нашей дружбы, является Игорь Николаевич Додон».

Что касается европейских представителей, то на форуме присутствовал депутат Европарламента от Словакии, член комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Россия Мирослав Радачовски, который также сделал ряд заявлений. В частности, европейский парламентарий отметил, что «я неоднократно заявлял: нет ни Западной, ни Восточной Европы. Европа простирается от Балтийского моря до Средиземного. Мы все - люди Европы». Также Радачовски подчеркнул, что форумы подобные этому, «способствуют объединению Европейского континента».

Что касается иных высокопоставленных гостей, то помимо врио вице-премьера Башкортостана и молдавского президента на мероприятии присутствовали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, спецпредставитель Президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрий Козак, губернатор Омской области Александр Бурков и другие представители властей российских регионов, а также председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный.

Помимо этого, в рамках форума российская делегация бизнесменов провела «бизнес-миссию» по ряду важнейших тем. Например, таких, как агрохозяйство, виноделие и свободная экономическая зона.

В рамках форума состоялось подписание двустороннего соглашения между Молдовой и Башкортостаном, при этом республика Башкортостан была на мероприятии в качестве почетного гостя.

Открытие форума предварял «нулевой» день, который стал итоговым для прошедшего в Кишиневе фестиваля «ТЭФИ-Содружество», где были представлены 80 работ режиссеров из 12 стран.

Что же касается форума, то на второй его день начнутся заседание Молдо-российского экономического совета: «Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы» и пленарное заседание «Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества». Также 20 сентября во Дворце республики пройдут 11 секций, в том числе секция, посвященная сотрудничеству российских и молдавских регионов, секция «Развивая партнерство. Молдова - Башкирия», секция «Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру» и многие другие.

Второй Молдо-российский экономический форум проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября, в винно-туристическом центре «Крикова». Форум стал площадкой для заключения стратегических экономических соглашений Молдовы, России и других стран-участниц мероприятия.