Центробанк отмечает рост долговой нагрузки россиян и увеличение доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Достаточно быстро растет долговая нагрузка по необеспеченным кредитам. Долгое время - в 2018, в 2017 году - долговая нагрузка была стабильной за счет того, что ставки снижались. Но теперь такой тенденции нет, и за счет увеличения задолженности быстро растет долговая нагрузка", - цитирует ее слова агентство ТАСС.
Банк России также замечает "тревожные тенденции", связанные с увеличением доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки. Это может быть связано с тем, что банки постепенно приближают свой расчет показателя долговой нагрузки к методике ЦБ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с октября 2019 года банки будут учитывать при выдаче кредитов долговую нагрузку заемщика. От долговой нагрузки клиента будет зависеть и надбавка за риск. Таким образом банки, возможно, переориентируются на россиян с более высокими доходами и низким уровнем долговой нагрузки.
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