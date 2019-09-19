Большинство россиян считают премии лучшей мотивацией для работы

Подавляющее большинство россиян (73%) считают денежные премии и бонусы - лучшей мотивацией для работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра НАФИ.

Чуть больше половины опрошенных (56%) назвали лучшей мотивацией тринадцатую зарплату, еще 41% - социальный пакет, 25% - дополнительные отгулы и выходные, 15% - ценные подарки, а 14% - возможность бесплатного обучения.

Работодатели чаще всего мотивируют своих сотрудников премиями и бонусами, так поступают 52% из них. Около 27% указали на распространенность социального пакета, 21% - на корпоративные мероприятия, 15% - дополнительные отгулы.

Наиболее часто в социальный пакет входит полис дополнительного медицинского страхования. Чуть реже: оплата питания, оплата проезда, мобильной связи и обучения, льготные путевки для сотрудников и их детей. Больше всего россияне хотели бы видеть в соцпакете льготные путевки (47%).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жителя Ирландии уволили из государственного учреждения за прогул 400 рабочих дней в течение двух лет без уважительной причины. Свое увольнение мужчина опротестовал.

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