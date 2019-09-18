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Источник Правда.Ру

Микрозаймы становятся прозрачнее с каждым годом

Экономика » Финансы print

Рынок краткосрочного кредитования появился в России, как альтернатива банковскому сектору. Микрофинансовые организации не предъявляли к соискателю особых требований на микрокредит и быстро выдавали запрашиваемую сумму при условии предоставления минимального пакета документов. И только с недавнего времени на этот сегмент рынка обратили пристальное внимание государственные органы. Регулятор в лице Центробанка начал проводить политику оздоровления экономического климата в России и защиты прав заемщиков.

Для снижения закредитованности населения в 2019 г. подписаны поправки к двум действующим Федеральным Законам о потребительском кредитовании и деятельности МФО. Изменения предусматривают ограничения предельной задолженности по займам, взятым на срок до года. Обновления правил предоставления микрозаймов нацелены на защиту прав заемщиков и упрощение процедуры идентификации микрофинансовой организации. Таким образом, взят курс на прозрачность ведения бизнеса, снижение случаев мошенничества и ликвидацию компаний, нарушающих политику Регулятора.

Изменения в условиях кредитования.

С 1 июля 2019 года вступили в законную силу новые правила по выдаче микрозаймов для МФО:

  • Годовая ставка не может превышать 365%, т. е. 1% в день;
  • С должника можно взыскать сумму, превышающую тело кредита не более, чем в два раза, независимо от длительности просрочки;

Микрофинансовая компания должна быть зарегистрирована в Государственном реестре микрофинансовых организаций, предоставлять по требованию заемщика правоустанавливающие документы, а также указывать в договоре полную сумму долга, включая проценты за пользование деньгами, штрафы, пени и другие важные параметры.

При наличии сомнений заемщик может сделать письменный или электронный запрос в ЦБ о внесении интересующей его организации в Государственный Реестр. В случае подозрения в мошенничестве пользователь может оставить жалобу на официальном сайте Регулятора.

Таким образом, недобросовестные и нелегальные МФО были вынуждены уйти с рынка, а репутация надежных компаний постепенно восстанавливается, а степень доверия к микрофинансовым организациям у потребителей кредитных значительно повысилась.

При этом, эксперты отмечают стремительный рост сектора микрокредитования и расширение клиентской базы. Государство сделало ставки на микрофинансовые организации, работающие исключительно в рамках Закона. К примеру, компания Cash-U finance, имея право на ведение финансовой деятельности, быстро отреагировала на изменения в Законодательстве и выдает микрозаймы на карту под 1%.

Преимущества обращения в МФО.

Добросовестные микрофинансовые организации приняли новые правила игры и сегодня предлагают своим клиентам выгодные условия микрокредитования. Уходят в прошлое грабительские ставки под 800% годовых, утяжеляющие нагрузку на бюджет заемщика.

Усиление контроля над деятельностью микрофинансовых организаций привело к росту спроса физлиц на микрозаймы. Граждане РФ, испытывающие временные финансовые трудности или желающие перехватить небольшую сумму до зарплаты, теперь точно знают, на каких условиях они берут деньги и могут правильно рассчитать свои финансовые возможности.

Как показывает практика, для клиентов в период кризиса более приемлема сумма до 10000 рублей, позволяющая решить срочные финансовые вопросы (оплату коммунальных услуг, приобретение дорогих лекарств, совершение покупки в интернете или в розничной сети) в течение 15 дней. Получение такой суммы в банке может затянуться по времени, так как приходится ждать решения кредитного эксперта. Проще обратиться в МФО.

В большинстве компаний, например Cash-U finance, можно получить быстрый займ, не покидая пределов дома или находясь в отдаленном от города месте. Время рассмотрения заявки составляет не более 30 минут, а количество отказов сведено к минимуму. В качестве документов достаточно указать в заявке данные паспорта, СНИЛС и ИНН. Скан-копии или фотографии не нужны. Деньги переводятся на именную банковскую карту или верифицированный электронный кошелек в течение 5 минут.

Приятным бонусом станет возможность досрочно погасить долг, заплатив проценты только за время пользования займом.

Оздоровление рынка микрокредитования.

На сегодняшний день микрозаймы становятся более доступными, а условия их получения — прозрачными. Надежные микофинансовые компании применяют современные инструменты управления кредитными рисками и составляют достойную конкуренцию по финансовым предложениям населению за счет выдачи небольших займов. Таким образом, можно сделать вывод, что высокорискованный бизнес по выдаче микрокредитов становится все более рентабельным и стабильным.

ООО МКК "Киберлэндинг"

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Темы мфо закон микрозаймы
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