ЦБ поддержал идею блокировать счета бизнесменов за долги

Банк России поддерживает идею блокировки личных счетов индивидуальных предпринимателей в случае возникновения у них задолженностей по налогам. Финансовый регулятор считает, что бизнесмены должны отвечать по своим обязательствам.

Как уточняет издание "Коммерсантъ", проблема взыскания долгов существует уже давно, летом текущего года многие банки стали получать требования о блокировке средств на личных счетах бизнесменов. Некоторые организации отказались это делать.

Министерство финансов считает, что подобное требование выгоднее для предпринимателей, поскольку иначе возможен исполнительский сбор, требующий судебных расходов.

Ранее Конституционный суд трижды подтверждал "неразграниченность" личного и предпринимательского имущества, уточняет ЦБ. Банки должны исполнять решения ФНС с учетом ограничения законов на взыскания, установленные в отношении физических лиц.