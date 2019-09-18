Старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос опубликовал результаты собственного исследования относительно будущего рынка сжиженного природного газа.
Согласно результатам исследования, в 2028 году лидерство на рынке СПГ займут три государства. Лидерство сохранит Катар, второе место займет США (сейчас не входит даже в пятерку крупнейших производителей), а третье место отвели Российской Федерации. Цафос прогнозирует, что Катар за девять лет увеличит объемы добычи СПГ примерно в 1,5 раза.
По оценкам американского эксперта, Россия до 2028 года также увеличит добычу сжиженного природного газа на 2,7 раза. А стать вторым после Катара на газовом энергетическом рынке США позволит увеличение объемов добычи СПГ в пять раз.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российский СПГ уже давно расценивают в США как угрозу.
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