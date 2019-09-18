ЦБ «дал добро» на арест счетов бизнесменов-должников

Центробанк РФ поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей при взыскании задолженностей по налогам.
Регулятор заявил, что в данном случае руководствоваться надо положениями Гражданского кодекса, в которых прописано, что бизнесмен должен отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.
Основанием для подобного решения в ЦБ считают то, что Конституционный суд трижды подтверждал «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества. При этом в Банке России указали, что банки должны исполнять решения Федеральной налоговой службы, учитывая при этом ограничения законов на взыскания.
Накануне вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предложил разграничивать коммерческий и личные счета индидивидуальных предпринимателей. Избыточной заморозку счетов во всех банках назвал и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Фото: cbr.ru
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