ЦБ «дал добро» на арест счетов бизнесменов-должников

Центробанк РФ поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей при взыскании задолженностей по налогам.

Регулятор заявил, что в данном случае руководствоваться надо положениями Гражданского кодекса, в которых прописано, что бизнесмен должен отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом.

Основанием для подобного решения в ЦБ считают то, что Конституционный суд трижды подтверждал «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества. При этом в Банке России указали, что банки должны исполнять решения Федеральной налоговой службы, учитывая при этом ограничения законов на взыскания.

Накануне вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предложил разграничивать коммерческий и личные счета индидивидуальных предпринимателей. Избыточной заморозку счетов во всех банках назвал и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Фото: cbr.ru