Граждане Российской Федерации демонстрируют настолько высокий уровень закредитованности, что Центробанк решил ужесточить правила выдачи займов.
Нововведения вступят в силу уже совсем скоро — 1 октября текущего года.
В связи с этим ожидается не только увеличение числа отказов в выдаче кредитов, но и повышение ставки по займам.
Об этом сообщает российское интернет-издание Life. ru.
Отныне банки будут учитывать при выдаче кредитов долговую нагрузку заемщика. От долговой нагрузки клиента будет зависеть и надбавка за риск. Таким образом банки, возможно, переориентируются на россиян с более высокими доходами и низким уровнем долговой нагрузки.
Банки, например, будут выдавать займы лишь тем, у кого ежемесячный платеж составит не более 50% от всех доходов.
В результате станет сложнее получить не только большие кредиты, но и незначительные мелкие займы — например, на покупку бытовой техники и электроники. Особенно тяжело будет взять кредит тем россиянам, что получают так называемую "серую" зарплату, и у которых уже есть долговые обязательства.
Ранее "Национальная ассоциация коллекторских агентств" сообщила, что три четверти экономически активного населения страны имеет кредитные задолженности.
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