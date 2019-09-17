Экономист: надвигается очередной мировой финансовый кризис

Снижение доходности государственных облигаций Соединенных Штатов Америки до исторических минимумов свидетельствует о начала нового экономического кризиса.

Об этом в интервью агентству новостей РИА заявил главный экономист и директор по инвестициям датского банка Saho Bahk Стин Якобсен.

Напомним, что в конце августа текущего года доходности 30-летних гособлигаций США резко снизились. 28 августа показатель упал до 1,905%, зафиксировав новый исторический минимум.

Стин Якобсен уверен, что столь резкое снижение доходности государственных облигаций Соединенных Штатов Америки является свидетельством очередного надвигающегося экономического кризиса.

Напомним, что так называемые Ценные бумаги Казначейства США — это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США. Они служат инструментом финансирования государственного долга.

Ранее Всемирная торговая организация предрекла миру крупнейший за последнюю четверть века экономический кризис.

Читайте также:

Большая часть россиян считает, что Россия находится в экономическом кризисе.