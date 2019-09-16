Пенсионный фонд РФ может уменьшить размер пенсии должников

В Пенсионном фонде Российской Федерации рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах.

Об этом сообщает "Российская газета".

Главный фактор — переезд в другой город, отмечают специалисты. Размер пенсии в различных регионах страны отличается, напоминают они.

Выплаты также могут уменьшить из-за неоплаченного штрафа или же, например, задолженности по квартире.