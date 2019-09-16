В Пенсионном фонде Российской Федерации рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах.
Об этом сообщает "Российская газета".
Главный фактор — переезд в другой город, отмечают специалисты. Размер пенсии в различных регионах страны отличается, напоминают они.
Выплаты также могут уменьшить из-за неоплаченного штрафа или же, например, задолженности по квартире.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.
Пусть и карикатурный, но колоритный стереотипный образ россиянина – элемент пропаганды, уверены в Польше.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.