Самой высокооплачиваемой вакансией в России стала позиция механика по ремонту оборудования в рыбообрабатывающей промышленности.
Об этом, ссылаясь на Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщают "Известия".
Согласно предоставленному российским ведомством документу, заработная плата на этой должности составляет 430 тысяч рублей.
На втором и третьем местах рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в России с зарплатой в 330 тысяч рублей разместились пилот воздушного суда и начальник участка в угледобывающей промышленности.
В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации отметили, что все вышеперечисленные вакансии размещении на портале "Работа в России".
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