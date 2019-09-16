Самой высокооплачиваемой профессией в РФ стал механик на рыбообработке

Самой высокооплачиваемой вакансией в России стала позиция механика по ремонту оборудования в рыбообрабатывающей промышленности.

Об этом, ссылаясь на Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщают "Известия".

Согласно предоставленному российским ведомством документу, заработная плата на этой должности составляет 430 тысяч рублей.

На втором и третьем местах рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в России с зарплатой в 330 тысяч рублей разместились пилот воздушного суда и начальник участка в угледобывающей промышленности.

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации отметили, что все вышеперечисленные вакансии размещении на портале "Работа в России".