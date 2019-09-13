В России предложили сертифицировать все автосервисы

В России предложили ввести многоуровневую систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их технической оснащенности и квалификации сотрудников. С такой инициативой выступила ассоциация "Российские автомобильные дилеры".

Дилеры отметили, что получение базового уровня будет носить заявительный характер. Для проведения сложного технического ремонта потребуется специальный допуск в соответствии с требованиями производителей автомобилей.

"Если ты хочешь ремонтировать двигатель, коробку передач, системы безопасности автомобиля, то тогда резонно предоставить документы, подтверждающие квалификацию персонала, наличие оборудования и легального программного обеспечения", - считают в организации.

Сейчас порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части. Лишь малая часть автомобилей проходит обслуживание в официальных дилерских центрах. Гораздо больше машин ремонтируются в "гаражах", где отсутствует сертифицированный персонал и необходимое оборудование, заключили в ассоциации.

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