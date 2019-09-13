Минздрав потребовал введения акцизов на электронные сигареты

Министерство здравоохранения России разрабатывает проект закона о введении в стране акцизов на электронные сигареты. Об этом рассказала глава ведомства Вероника Скворцова.

"Вчера был сделан первый шаг, на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости и мы очень надеемся, что в этом направлении такая работа будет завершена", - сказала она, передает агентство РИА"Новости".

По словам министра, она бы очень хотела, чтобы этот законопроект в ближайшее время был поддержан. В настоящее время акцизы распространяются только на никотиносодержащие жидкости, а не на сами устройства.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что более 80% любителей электронных сигарет со временем переходят на традиционные никотиновые или начинают совмещать. Он добавил, что "электроника" не способствует борьбе с вредной привычкой. Кроме того, такие сигареты подталкивают людей начать курить, а после перейти к "двойному потреблению": совмещать электронные и табачные изделия.

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