Исследование: повседневные расходы россиян увеличились

Холдинг "Ромир" указывает на то, что повседневные траты россиян увеличились.

Об этом сообщает агентство новостей РИА.

Повседневные траты граждан РФ в августе текущего года увеличились на 4,9% по сравнению с июлем. По сравнение же с августом года минувшего расходы увеличились на целых 11%.

Президент "Ромира" Андрей Милехин заявил, что рост расходов в августе — достаточно традиционное явление, связанное, например, с подготовкой к новому учебному году и новому сезону в целом.

Милехин пояснил, что большая часть повседневных трат россиян пришлась на непродуктовые товары, а не на еду.