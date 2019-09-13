Холдинг "Ромир" указывает на то, что повседневные траты россиян увеличились.
Об этом сообщает агентство новостей РИА.
Повседневные траты граждан РФ в августе текущего года увеличились на 4,9% по сравнению с июлем. По сравнение же с августом года минувшего расходы увеличились на целых 11%.
Президент "Ромира" Андрей Милехин заявил, что рост расходов в августе — достаточно традиционное явление, связанное, например, с подготовкой к новому учебному году и новому сезону в целом.
Милехин пояснил, что большая часть повседневных трат россиян пришлась на непродуктовые товары, а не на еду.
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