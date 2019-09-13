Росстандарт: почти на каждой пятой АЗС в России не доливают топливо

Почти на каждой пятой автозаправочной станции в России был обнаружен недолив топлива. Соответствующее исследование провели специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Эксперты проверяли как АЗС крупных нефтяных сетей, так и независимые. Выяснилось, что в первом полугодии текущего года качество топлива на 9% проверенных заправок не соответствовало установленным нормам (33 случая из 366), уточняют "Известия".

В свою очередь президент "Независимого топливного союза" Павел Баженов заявил, что число проверенных АЗС было небольшим, а также допустил некорректность выборки.

"Во-первых, число проверенных АЗС относительно небольшое. Во-вторых, неясно, по какой выборке проводились эти проверки. Росстандарт выезжает в том числе по жалобам покупателей, и если кому-то что-то не понравилось, значит, такие заправки уже находятся в группе риска", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле. Об этом рассказал один из автомобилистов, видео которого опубликовал Telegram-канал "Усы Пескова".

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