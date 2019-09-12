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Производители шпрот из Латвии не готовы вернуться на российский рынок

Экономика print

Производители шпрот из Латвии могут не вернуться на российский рынок даже в случае отмены запрета на поставки этой продукции. Об этом заявил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш. 

Он подчеркнул, что после введения запрета в июне 2015 года многие предприятия переориентировались на другие рынки. "То, что Россия нам позволила сейчас опять экспортировать свою продукцию, - хорошо, но если что-то и будем туда отправлять, то уже по принципу дополнительной возможности", - сказал дипломат. 

Представитель МИД Латвии не ждет массового возвращения производителей в Россию. Бизнес понимает, что в "этом секторе риски для экспорта достаточно высоки, чтобы они опять сюда приходили", добавил посол. 

По его словам, до введения запрета в общем объеме экспорта Латвии в Россию продовольственные товары занимали 40%, а на шпроты приходилось не менее 10%. Посол напомнил, что запрет на продажу латвийских шпрот был введен из-за претензий к их качеству, с этим Рига категорически не согласна и сейчас. 

"Мы считаем, что этот шаг был сделан для того, чтобы помочь местным предпринимателям, которые желали развивать свои мощности в этом секторе. Что угодно можно поставить под вопрос, но только не вопросы, которые касаются стандартов и качества пищевых продуктов в Евросоюзе", - заключил дипломат. 

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Темы рынок запрет россия латвия шпроты поставки производители
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