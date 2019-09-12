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Бюро кредитных историй могут получить доступ к данным о доходах россиян

Экономика print

Доступ к данным о доходах граждан России предлагается предоставить квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ), которые будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как уточняют "Известия", соответствующие поправки к закону "О кредитных историях" уже подготовлены. Предполагается, что БКИ будут вычислять показатель долговой нагрузки и передавать эту информацию банкам по специальному запросу. 

"Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС", - подчеркнул депутат. 

В свою очередь в ПФР напомнили, что персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина, а предоставление данных о действующих договорах займа без разрешения клиентов приведет к нарушению прав россиян. В Ассоциации банков России предложили передавать им показатель долговой нагрузки или информацию для его расчета бесплатно и без разрешения заемщика.

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Темы доходы кредиты долговая нагрузка бюро кредитных историй
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