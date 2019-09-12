Президент США Дональд Трамп решил перенести повышение пошлин на китайские товары с 1 октября на 15 октября. Срок перенесен по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ в связи с тем, что 1 октября страна будет праздновать свое 70-летие.
Пошлины должны вырасти с 25 до 30% на китайский товары объемом 250 миллиардов долларов. В начале сентября Белый дом ввел 15%-ные пошлины на товары из Китая. Пекин ввел ответные пошлины, в том числе на сырую нефть. В декабре текущего года администрация Трампа планирует обложить 15-процентной пошлиной китайские смартфоны, ноутбуки и игрушки.
США повышают пошлины из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Стороны планировали продолжить их в сентябре. Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Пекин сомневается в возможности заключить сделку.
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