Больше половины российских компаний (56%) готовы принять на работу людей предпенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами онлайн-сервиса для оценки персонала Squadrille.
Специалисты выяснили, что 20% работодателей не рассматривают кандидатов-предпенсионеров, еще 24% компаний принимают их иногда. Среди причин, по которым отказывают соискателям в возрасте, чаще всего называют "отсутствие гибкости". При этом подавляющее большинство компаний оценивают кандидатов только по профессиональным навыкам, не учитывая возраст.
"У нас сложный продукт и программное обеспечение, людям предпенсионного возраста тяжело вникнуть, чтобы давать такой же результат, как более молодым кандидатам", - отметили в одной из опрошенных компаний, передает "Российская газета".
Напомним, предпенсионерами считаются граждане, которым осталось 5 лет до пенсии. Предпенсионный возраст наступает с 51 года жизни для женщин и с 56 лет для мужчин.
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