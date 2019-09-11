Общий ущерб сельскому хозяйству России от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в текущем году составил около 9,5 миллиардов рублей. Такую оценку дал глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам главы ведомства, указанная сумма включает в себя ущерб, нанесенный 14 регионам страны. Всего же режим ЧС вводился в 2019 году в 16 российских регионах.
На особом контроле Минсельхоза сейчас находится ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области. "По Забайкальскому краю из резервного фонда переведено 820,9 млн рублей. Все деньги в регионе, 98 процентов уже доведено до конечных получателей, до пострадавших", - сказал министр.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экономический ущерб от лесных пожаров в России в текущем году составил около 7 миллиардов рублей. Такую оценку представил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.
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