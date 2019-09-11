Сокращение рабочей недели призвали не связывать с урезанием зарплат

Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не будет использован для урезания зарплат. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также указал на необходимость внесения поправок в трудовое законодательство с целью учета сложившихся в современном мире реалий.

По его словам, высказывание о сокращении рабочей недели вызвало довольно бурную дискуссию в обществе и различные сомнения.

"Я об этом специально сказал, чем вызвал дискуссию и различного рода суждения: что это означает, что хотят, чтобы четыре дня человек работал и получал за четыре дня, а не как за пять, что это способ урезать зарплату? Нет, конечно", - пояснил премьер.

Речь идет лишь о том, чтобы ввести гибкое регулирование, которые позволит человеку самостоятельно планировать свое рабочее время, подчеркнул Медведев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачам не понравилась идея премьер-министра, поскольку только очень малый процент россиян займется саморазвитием в случае появления свободного времени. Подавляющее большинство граждан будут посвящать новый выходной безделью, что негативно отразиться на их психологическом и физическом здоровье.

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