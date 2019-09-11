В России уменьшилось число кредитных предложений с минимальным первоначальным взносом. Об этом стало известно из доклада "О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования". В документе утверждается, что ведомство рассматривает полный запрет кредитов с первоначальным минимальным взносом.
Еще в начале 2019 года доля кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% составляла 42,9%. Однако уже в июле доля таких кредитов уменьшилась до 36,6%. ЦБ связывает это с тем, что банки начали изменять кредитную политику, поскольку коэффициент риска займов с минимальным первоначальным взносом увеличился до 200%.
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