ЦБ рассматривает запрет кредитов с низким первоначальным взносом

В России уменьшилось число кредитных предложений с минимальным первоначальным взносом. Об этом стало известно из доклада "О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования". В документе утверждается, что ведомство рассматривает полный запрет кредитов с первоначальным минимальным взносом.

Еще в начале 2019 года доля кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% составляла 42,9%. Однако уже в июле доля таких кредитов уменьшилась до 36,6%. ЦБ связывает это с тем, что банки начали изменять кредитную политику, поскольку коэффициент риска займов с минимальным первоначальным взносом увеличился до 200%.