ЦБ обвинил "крупных участников рынка" в августовском обвале рубля

ЦБ обнаружил крупных участников рынка, которые своими действиями спровоцировали ослабление российского рубля на валютных рынках, наблюдавшееся в августе текущего года. Об этом стало известно из доклада "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", опубликованного Банком России 10 сентября.

В ведомстве напомнили, что август текущего года ознаменовался сильнейшим месячным ослаблением курса рубля с августа 2018 года. В середине месяца российская валюта максимально ослабла по отношению к американскому доллару — до 67 руб. за $1. К концу августа рубль уверенно отыграл позиции до 65 руб. за один доллар.

Последние три месяца ЦБ наблюдает, что курс российской валюты преимущественно падает. В июне ослабление рубля составило 1,6%. В июле и августа курс рубля опустился на 2,5% и 5% соответственно. Аналитики ЦБ заметили, что динамика российского рубля совпадает с динамикой валют стран с формирующимися рынками.

Примечательно, что первые пять месяцев 2019 года рубль показывал рост. Этому способствовал рост цен на нефть, снижение опасений относительно ужесточения антироссийских санкций, а также приток иностранного капитала в облигации федерального займа.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что государственный долг России стал отрицательным впервые после введения Западом санкций за присоединения Крыма к России.

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