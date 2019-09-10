Банк России намерен получить право вводить ограничения на выдачу кредитов закредитованным гражданам и ипотеки с низким первоначальным взносом.
Вариантов новых правил регулятор предлагает несколько, внедрять ограничения планируется постепенно.
Первый, как пишет "РГ", - прямой запрет банкам выдавать слишком рисковые кредиты. Речь, в частности, идет об ипотеке, когда первый взнос не превышает 10% стоимости приобретаемого жилья.
Второй вариант, о котором сообщает ЦБ, - это ограничение банков в предоставлении отдельных кредитов. Например, только 10% из всех выдач банка могут приходиться на граждан, у которых платежи по кредиту превышают половину доходов.
Третий вариант объединяет в себе первые два. В Банке России отмечают, что речь может идти и о полном запрете на выдачу ипотеки с первоначальным взносом менее 10%, и об ограничении на долю ипотеки со взносом от 10 до 20%.
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