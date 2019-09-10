Чистый госдолг России стал отрицательным впервые после введения антироссийских санкций в 2014 году из-за присоединения Крымского полуострова к РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику Центробанка и Минфина.
По состоянию на 1 августа объем государственного долга федерального правительства, муниципальных предприятий и регионов составил 16,2 триллионов рублей. Примечательно, что объем ликвидных активов государства на ту же дату насчитывал 17,6 триллионов рублей.
Аналитики издания утверждают, что с середины текущего года госдолг стал меньше, чем ликвидные активы. Это стало возможным благодаря рекордным резервам, которые полностью покрыли долг государства. Таким образом Россия может разом погасить весь государственный долг, если это потребуется.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое государственный долг России и почему российские компании продолжают его уплачивать.
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