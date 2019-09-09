Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов

Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.

Об этом пишет Bloomberg. Причиной такого подъема называют рост стоимости золота до шестилетнего максимума. Рост за последний год составил 42% — до 109,5 миллиарда долларов. Сообщается, что российский Центробанк стал крупнейшим покупателем золота, активно его приобретая, чтобы снизить зависимость страны от доллара.

Расценки на золото стали расти по мере эскалации торгового противостояния США и Китая. Финансовые рынки оказались слишком нестабильными, и инвесторы ищут надежные активы.

Ранее Владимир Путин поручил разработать законодательство, которое бы легализовало частную добычу золота, запрещенную на данный момент в РФ. Легализация такого промысла могла бы создать, по его мнению, пути для заработка там, где промышленным образом искать золото невыгодно.