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В Госдуме предложили ввести минимальную цену на сигареты

Экономика print

Депутаты Государственной думы предложили установить минимальную цену на табачную продукцию. Такая мера снизит доступность сигарет, а также позволят пресечь ввоз контрафакта на территорию страны, считают парламентарии. 

"Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, - все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену", - сказал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По его словам, почти все легальные сигареты стоят меньше 90 рублей, поэтому минимальную цену можно было бы установить в размере 85 рублей, уточняет "Парламентская газета". 

Напомним, в минувшем году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80%. Из-за этого бюджет потерял около 50 млрд рублей.

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Темы табак госдума депутаты сигареты минимальная цена
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