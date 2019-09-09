Депутаты Государственной думы предложили установить минимальную цену на табачную продукцию. Такая мера снизит доступность сигарет, а также позволят пресечь ввоз контрафакта на территорию страны, считают парламентарии.
"Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, - все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену", - сказал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
По его словам, почти все легальные сигареты стоят меньше 90 рублей, поэтому минимальную цену можно было бы установить в размере 85 рублей, уточняет "Парламентская газета".
Напомним, в минувшем году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80%. Из-за этого бюджет потерял около 50 млрд рублей.
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