Поставки российского угля на Украину в июле увеличились почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт угля с июня возможен только по специальным разрешениям.
Как уточняет издание "Коммерсантъ", по отношению к аналогичному периоду минувшего года поставки угля существенно снизились - на 51,6%. За шесть месяцев 2019 года - на 15,3%. Эксперты считают, что сокращение поставок российского угля приводит к снижению производства кокса на Украине и уменьшению объемов выплавки чугуна и стали.
По данным Министерства энергетики Украины, запасы угля на складах ТЭЦ на начало сентября составляют 688,4 тыс. тонн, что в два раза ниже прошлогодних показателей.
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