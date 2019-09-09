Эксперты отметили рост экспорта российского угля на Украину

Поставки российского угля на Украину в июле увеличились почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт угля с июня возможен только по специальным разрешениям.

Как уточняет издание "Коммерсантъ", по отношению к аналогичному периоду минувшего года поставки угля существенно снизились - на 51,6%. За шесть месяцев 2019 года - на 15,3%. Эксперты считают, что сокращение поставок российского угля приводит к снижению производства кокса на Украине и уменьшению объемов выплавки чугуна и стали.

По данным Министерства энергетики Украины, запасы угля на складах ТЭЦ на начало сентября составляют 688,4 тыс. тонн, что в два раза ниже прошлогодних показателей.