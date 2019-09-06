ЦБ заявил о неготовности России к запуску модели накопительной пенсии

Банк России не считает необходимым внедрять в России систему индивидуального пенсионного капитала, поскольку страна к этому не готова. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему. Нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений", - сказала она.

Система индивидуального пенсионного капитала должна была модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

"Безусловно, мы за то, чтобы у нас развивался накопительный элемент в пенсионной системе, на наш взгляд, это важно для повышения благосостояния населения, для длинных денег", - заключила глава Центробанка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за первое полугодие 2019 года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения России вырос с 8,3 до 8,8%. Текущий показатель приблизился к пиковым значениям кризисного 2014 года, тогда он достигал 9,3%.

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