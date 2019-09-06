Снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на ипотечные ставки. В этом уверен заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.
"Снижение ставок - это не мгновенная вещь, то есть мы понимать должны, что, если ЦБ понизил, потом банки начнут понижать, то есть через шаг только будет сказываться. Я думаю, это будет где-то в октябре-ноябре", - сказал он, передает агентство "Интерфакс".
По словам чиновника, к концу 2019 года средняя ставка по ипотеке может снизиться до 9% годовых.
Напомним, ранее Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов, до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и июле. Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", в 2019 году средний уровень ипотечной ставки должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое.
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Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.