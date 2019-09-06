Банк России в очередной раз решил снизить ключевую ставку. Она уменьшится на 0,25 процентного пункта и достигнет 7% годовых. Об этом заявляет пресс-служба финансового регулятора.
Подобное решение ЦБ укладывается в политику планомерного смягчения денежно-кредитной политики. Предыдущее снижение было в июне - тоже на 0,25 пункта. В июле Банк России анонсировал возможность дальнейшего падения ставки.
Напомним, ключевая ставка - это минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ставку ввели 13 сентября 2013 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за первое полугодие 2019 года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения России вырос с 8,3 до 8,8%. Текущий показатель приблизился к пиковым значениям кризисного 2014 года, тогда он достигал 9,3%.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.