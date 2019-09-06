ЦБ опустил ключевую ставку до минимума с 2014 года

Банк России в очередной раз решил снизить ключевую ставку. Она уменьшится на 0,25 процентного пункта и достигнет 7% годовых. Об этом заявляет пресс-служба финансового регулятора.

Подобное решение ЦБ укладывается в политику планомерного смягчения денежно-кредитной политики. Предыдущее снижение было в июне - тоже на 0,25 пункта. В июле Банк России анонсировал возможность дальнейшего падения ставки.

Напомним, ключевая ставка - это минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ставку ввели 13 сентября 2013 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за первое полугодие 2019 года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения России вырос с 8,3 до 8,8%. Текущий показатель приблизился к пиковым значениям кризисного 2014 года, тогда он достигал 9,3%.

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