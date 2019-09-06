Индия выделит России кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов на развитие регионов Дальнего Востока.
Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Индийский премьер подчеркнул, что это "беспрецедентный случай" и "уникальное событие". Нью-Дели, пояснил Моди, впервые предоставляет такую специальную кредитную линию другой стране.
Также премьер-министр Индии отметил, что российский Дальний Восток обладает большими природными ресурсами и огромным потенциалом для активного развития.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.