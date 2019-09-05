Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в России в 40%

На долю теневого рынка алкоголя в России приходится от 30 до 40%. Об этом рассказала руководитель Центра развития потребительского рынка "Сколково" Елена Чо.

Эксперты проанализировали теневой рынок спиртного и выяснили, что на нем по-прежнему доминируют крепкие алкогольные напитки, что связано с более высокой рентабельностью их производства. Ранее долю теневого сектора на рынке крепкого алкоголя оценивали в промежутке от 25 до 59%.

В исследовании обращается внимание и на то, что за последние годы в России начал формироваться нелегальный рынок пивной продукции. "Что касается пива, мы можем опираться на данные исследования Высшей школы экономики: они определяют, что доля теневого сектора на пивном рынке составляет около 10% розничных продаж", - отмечают в центре.