На долю теневого рынка алкоголя в России приходится от 30 до 40%. Об этом рассказала руководитель Центра развития потребительского рынка "Сколково" Елена Чо.
Эксперты проанализировали теневой рынок спиртного и выяснили, что на нем по-прежнему доминируют крепкие алкогольные напитки, что связано с более высокой рентабельностью их производства. Ранее долю теневого сектора на рынке крепкого алкоголя оценивали в промежутке от 25 до 59%.
В исследовании обращается внимание и на то, что за последние годы в России начал формироваться нелегальный рынок пивной продукции. "Что касается пива, мы можем опираться на данные исследования Высшей школы экономики: они определяют, что доля теневого сектора на пивном рынке составляет около 10% розничных продаж", - отмечают в центре.
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