Минэкономразвития прогнозирует замедление темпов роста кредитования

Министерство экономического развития прогнозирует замедление темпов роста потребительского кредитования в 2020 году. Такое заявление сделал глава ведомства Максим Орешкин.

"Идет кредитный цикл. Сейчас у нас будет происходить замедление потребительского кредитования. Темпы роста будут в следующем году точно не такие высокие, как в этом. Это означает, что эффект на потребительский спрос будет понижающий, эффект на инфляцию будет понижающий", - сказал министр в интервью агентству РБК.

Ранее Орешкин выражал опасение, что экономика России может войти в рецессию в 2021 году, если не принять меры по ограничению темпов роста потребительского кредитования. Сдерживание кредитования населения позволит увеличить рост корпоративного кредитования, что приведет к экономическому подъему, заверил министр.